Вулканолог призвал не преувеличивать опасность Йеллоустона

«Это информация не очень новая, год или два назад была опубликована статья в Nature, ее комментировал наш геофизик, член-корреспондент академии наук Иван Юрьевич Кулаков. Это была переписка прямо в журнале. Вот эта плюмовая модель горячей точки существует уже 40-50 лет. А сама точка по этой модели начала работать 16 миллионов лет назад, она прошла большой путь. Я не вижу в этом открытии ничего революционного. Я считаю, что история с Йеллоустонской горячей точкой преувеличена, в той же Америке есть кальдеры гораздо более молодые. И про них меньше говорят. Например, кратер Лейк. Он недавно извергался. В Италии есть кальдера Флегрейские поля, рядом с Неаполем, которая извергается раз в 25 тысяч лет - гораздо чаще, чем Йеллоустон. И представляют гораздо большую опасность, так как располагается в населенном пункте. Говорить о Йеллоустоне как об источнике всех бед для человечества, считаю, неправильно. Йеллоустон - опасный вулкан, он производил катастрофические извержения раз в 600 тысяч лет. Но есть более частые и не менее опасные вулканы на Земле», - отметил он.

Отметим, что Йеллоустон является внутриплитным вулканом, в то время как многие другие вулканы расположены на границах континентальных плит. Внутриплитный вулканизм связан с «горячими точками», которые возникают благодаря таким процессам в мантии, как образование плюмов.

Напомним, что гипотетические последствия извержения супервулкана в Йеллоустоне послужили основой сюжета фильма-катастрофы Ролланда Эммериха «2012».

