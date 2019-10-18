Вулканолог призвал не преувеличивать опасность Йеллоустона
Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ в эфире НСН рассказал о частоте извержения других опасных вулканов.
Международная группа ученых из США и Германии раскрыла процессы, происходящие под Йеллоустонской кальдерой. Согласно их модели, под супервулканом располагается мантийный плюм — горячий поток, который протягивается на тысячи километров в глубину и поднимается от границы ядра и мантии Земли. Плюм под Йеллоустоном начинается под Нижней Калифорнией (штат на севере Мексики), к юго-западу от национального парка. Хотя о возможности его существования было известно и ранее, ряд ученых сомневались в его наличии.
Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов рассказал в эфире НСН, что считает опасность Йеллоустонской кальдеры несколько преувеличенной. По его словам, существуют вулканы, частота извержений которых превышает Йеллоустон.
«Это информация не очень новая, год или два назад была опубликована статья в Nature, ее комментировал наш геофизик, член-корреспондент академии наук Иван Юрьевич Кулаков. Это была переписка прямо в журнале. Вот эта плюмовая модель горячей точки существует уже 40-50 лет. А сама точка по этой модели начала работать 16 миллионов лет назад, она прошла большой путь. Я не вижу в этом открытии ничего революционного. Я считаю, что история с Йеллоустонской горячей точкой преувеличена, в той же Америке есть кальдеры гораздо более молодые. И про них меньше говорят. Например, кратер Лейк. Он недавно извергался. В Италии есть кальдера Флегрейские поля, рядом с Неаполем, которая извергается раз в 25 тысяч лет - гораздо чаще, чем Йеллоустон. И представляют гораздо большую опасность, так как располагается в населенном пункте. Говорить о Йеллоустоне как об источнике всех бед для человечества, считаю, неправильно. Йеллоустон - опасный вулкан, он производил катастрофические извержения раз в 600 тысяч лет. Но есть более частые и не менее опасные вулканы на Земле», - отметил он.
Отметим, что Йеллоустон является внутриплитным вулканом, в то время как многие другие вулканы расположены на границах континентальных плит. Внутриплитный вулканизм связан с «горячими точками», которые возникают благодаря таким процессам в мантии, как образование плюмов.
Напомним, что гипотетические последствия извержения супервулкана в Йеллоустоне послужили основой сюжета фильма-катастрофы Ролланда Эммериха «2012».
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