В секторе Газа разбился вертолет израильских ВВС

Вертолет ВВС Израиля разбился в районе города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.

Причина крушения устанавливается. По предварительным данным, вертолет разбился не из-за атаки противника.

В пресс-службе подчеркнули, что в результате ЧП погибли два израильских военнослужащих. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли 22 человека, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВертолетКрушениеИзраильСектор Газа

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