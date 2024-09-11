В секторе Газа разбился вертолет израильских ВВС
11 сентября 202410:53
Вертолет ВВС Израиля разбился в районе города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.
Причина крушения устанавливается. По предварительным данным, вертолет разбился не из-за атаки противника.
В пресс-службе подчеркнули, что в результате ЧП погибли два израильских военнослужащих. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.
Ранее на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли 22 человека, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru