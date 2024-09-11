Участнице «Женского стендапа» Марии Марковой запретили въезд в Латвию
Участнице «Женского стендапа» Марии Марковой запрещён въезд в Латвию. Об этом в своих соцсетях заявила глава МИД республики Байба Браже.
По её словам, Маркову является пропагандисткой и поэтому была включена в список нежелательных лиц.
«Запрет на въезд в Латвию на указанное лицо установлен на неопределенный срок», — написала Браже.
Маркова должна была выступить в Риге с сольным концертом 13 сентября. На сайте сервиса по продаже билетов отмечается, что мероприятие отменено.
Ранее власти Латвии запретили въезд в страну блогеру Максиму Винклеру, который на концерте в Юрмале обругал Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru