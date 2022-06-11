Участники Саммита Америк приняли декларацию по миграции

Как отметил президент США Джо Байден, принятый в ходе встречи в Лос-Анджелесе документ «меняет подходы к реагированию на миграцию в Америке».

Декларация предусматривает сотрудничество стран Западного полушария в «сфере экстренного реагирования и гуманитарной помощи в ситуациях массовой миграции и движения беженцев». Так, государства планируют обмениваться информацией в случаях массового перемещения мигрантов, интегрировать защитные механизмы для трудовых мигрантов, обеспечивающие свободный от эксплуатации, насилия и дискриминации найм.

Кроме того, документом предусмотрено усиление защиты и создание дополнительных путей миграции для запрашивающих убежища, беженцев и лиц без гражданства.

