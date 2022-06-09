Протестующие попытались сорвать выступление Байдена на Саммите Америк

Почти сразу после начала выступления главы Белого дома его перебили два человека из зала. Как сообщает пресс-пул американской администрации, не удалось разобрать, что именно выкрикивали зрители. Байден продолжил выступление после паузы.

В Сети появились кадры инцидента, на которых видно, как из зала выводят женщину. Она продолжала выкрикивать что-то, пока Байден приветствовал со сцены участников саммита, отмечает телеканал «360».

Кроме того, похожий инцидент произошел на улице. Женщина с мегафоном приблизилась к одному из кортежей. Однако протестующую задержали, повалив на землю, пишет «Свободная пресса».

