Убитая в Сенате девушка была ветераном ВВС США

Убитая огнестрельным выстрелом в грудь в Капитолии девушка была ветераном ВВС США – Эшли Бэббитт служила в течение 14 лет и участвовала в четырех военных кампаниях, передает Fox News.

Родственники погибшей рассказали, что Бэббит была большой сторонницей Трампа и «настоящим патриотом», но не смогли объяснить, почему она решила участвовать в протесте и войти в здание Конгресса.

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Ранее в сети появилось видео, на котором протестующие ломают стекла на входе в зал заседаний Конгресса США. Позже один из охранников Капитолия выстрелил в толпу протестующих и смертельно ранил девушку.


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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПротестКонгресс СШАСенат США
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