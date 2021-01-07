Убитая в Сенате девушка была ветераном ВВС США

Убитая огнестрельным выстрелом в грудь в Капитолии девушка была ветераном ВВС США – Эшли Бэббитт служила в течение 14 лет и участвовала в четырех военных кампаниях, передает Fox News.

Родственники погибшей рассказали, что Бэббит была большой сторонницей Трампа и «настоящим патриотом», но не смогли объяснить, почему она решила участвовать в протесте и войти в здание Конгресса.