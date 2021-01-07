Убитая в Сенате девушка была ветераном ВВС США
Убитая огнестрельным выстрелом в грудь в Капитолии девушка была ветераном ВВС США – Эшли Бэббитт служила в течение 14 лет и участвовала в четырех военных кампаниях, передает Fox News.
Родственники погибшей рассказали, что Бэббит была большой сторонницей Трампа и «настоящим патриотом», но не смогли объяснить, почему она решила участвовать в протесте и войти в здание Конгресса.
Ранее в сети появилось видео, на котором протестующие ломают стекла на входе в зал заседаний Конгресса США. Позже один из охранников Капитолия выстрелил в толпу протестующих и смертельно ранил девушку.
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