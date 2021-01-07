Беспорядки в Вашингтоне привели к гибели четырех человек

Четыре человека были убиты во время акции протеста у стен Капитолия во время протеста против голосования сенаторов за утверждение результатов выборов в Вашингтоне, пишет Independent.

Одна из убитых получила огнестрельное ранение в грудь, когда зашла в здание Сената США с другими сторонниками президента Дональда Трампа.