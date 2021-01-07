Беспорядки в Вашингтоне привели к гибели четырех человек
Четыре человека были убиты во время акции протеста у стен Капитолия во время протеста против голосования сенаторов за утверждение результатов выборов в Вашингтоне, пишет Independent.
Одна из убитых получила огнестрельное ранение в грудь, когда зашла в здание Сената США с другими сторонниками президента Дональда Трампа.
Глава столичной полиции Роберт Конти заявил о гибели еще трех человек: «с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужиками произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», – пояснил Конти.
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