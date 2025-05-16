У Трампа родился 11-й внук

Внук родился у президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил журналистам в Абу-Даби.

«Мне только что сообщили о [рождении] внука», - рассказал политик.

Малыш родился у дочери американского президента Тиффани Трамп и ее супруга Майкла Булоса.

Как сообщил телеканал Fox News, это уже 11-й внук Трампа. Мальчика назвали Александр Трамп Булос.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал в интервью, что его внуки могут приезжать в его кремлевскую резиденцию.

