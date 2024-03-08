У Трампа осталось три дня на выплату $83,3 млн по делу о клевете

У экс-главы США осталось три дня на внесение необходимой суммы. Как считает судья Льюис Каплан, Трамп должен был заниматься организацией своих финансов с января, поскольку знал, что ему придется внести средства. Однако вместо этого он ждал 25 дней после вердикта присяжных и лишь затем подал ходатайство.

В январе суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить деньги писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании и клевете. Присяжные постановили, что политик выплатит $7,3 млн в качестве возмещения морального вреда, $11 млн — за репутационный ущерб, $65 млн штрафных убытков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

