Аргентина девальвирует официальный курс песо в два раза
Правительство Аргентины после прихода недавно избранного президента Хавьера Милея приняло решение девальвировать официальный курс песо в два раза. Об этом пишет Reuters.
Вместо 365 песо доллар будет стоить 800 песо. Ожидается, то эта мера приблизит курс к рыночному, по которому сегодня за доллар дают около 1070 песо.
Власти также планируют сократить размер и количество министерств в два раза, что позволит снизить траты на содержание властей. С 18 их число уменьшится до 9.
Ранее Хавьер Милей заявил о риске роста инфляции в Аргентине до 15 000%. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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