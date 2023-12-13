Аргентина девальвирует официальный курс песо в два раза

Вместо 365 песо доллар будет стоить 800 песо. Ожидается, то эта мера приблизит курс к рыночному, по которому сегодня за доллар дают около 1070 песо.

Власти также планируют сократить размер и количество министерств в два раза, что позволит снизить траты на содержание властей. С 18 их число уменьшится до 9.

Ранее Хавьер Милей заявил о риске роста инфляции в Аргентине до 15 000%. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».



