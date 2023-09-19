У посольства РФ в Ереване начались стычки протестующих с полицией
У здания российского диппредставительства в столице Армении Ереване начались столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов, пишет РИА Новости.
Протестующие собрались у посольства РФ на фоне эскалации в Нагорном Карабахе. Демонстранты просят Россию принять меры для урегулирования ситуации.
Некоторые протестующие предъявляют требования к российским миротворцам.
Во вторник в Ереване начались протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Собравшиеся обвинили его в предательстве интересов страны.
Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». Столица непризнанной республики Степанакерт попала под обстрел, напоминает «Радиоточка НСН».
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