У Порошенко отобрали депутатские выплаты из-за прогулов

Бывшего президента Украины, ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко лишили без депутатских выплат за прогулы, сообщают украинские СМИ.

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По той же причине выплат лишились еще более 20 парламентариев, в том числе сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Согласно закону, если депутат без уважительных причин пропускает в течение месяца более 30 процентов голосований на пленарных заседаниях или половину заседаний комитета — ему не возмещают расходы, связанные с выполнением полномочий.

Отметим, что сегодня в Печерском районном суде Киева должно состояться рассмотрение одного из ряда уголовных дел против Порошенко. Не исключено, что в ходе заседания будет принято решение об аресте бывшего президента, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПорошенкоВерховная РадаУкраина
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