У Порошенко отобрали депутатские выплаты из-за прогулов

По той же причине выплат лишились еще более 20 парламентариев, в том числе сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.



Согласно закону, если депутат без уважительных причин пропускает в течение месяца более 30 процентов голосований на пленарных заседаниях или половину заседаний комитета — ему не возмещают расходы, связанные с выполнением полномочий.



Отметим, что сегодня в Печерском районном суде Киева должно состояться рассмотрение одного из ряда уголовных дел против Порошенко. Не исключено, что в ходе заседания будет принято решение об аресте бывшего президента, сообщает «Свободная пресса».

