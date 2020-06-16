Скончался отец экс-президента Украины Петра Порошенко
Ушел из жизни отец бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба партии бывшего главы государства «Европейская солидарность».
«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко»,- говорится в сообщении.
Также в пресс-релизе отмечается, что Алексей Порошенко всю жизнь отдал служению Украине и развитию ее экономики, заботе о людях.
Отцу экс-президента было 84 года, в 2009 году ему присвоили звание Героя Украины. Накануне СМИ сообщили, что у Алексея Порошенко произошел инсульт, сообщал РИА ФАН.
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