У побережья Сицилии произошло землетрясение магнитудой 5,2
21 марта 202606:46
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов острова Сицилия в Италии. Об этом говорится в сообщении Геологической службы США.
Эпицентр толчков располагался в 46 км западнее коммуны Лени. Очаг землетрясения находился глубине 10 км.
Угрозу цунами на фоне сейсмособытия не объявляли. Сведения о пострадавших или разрушениях не приводятся.
Ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Магаданской области.
