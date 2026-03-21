У побережья Сицилии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов острова Сицилия в Италии. Об этом говорится в сообщении Геологической службы США.

Эпицентр толчков располагался в 46 км западнее коммуны Лени. Очаг землетрясения находился глубине 10 км.

Угрозу цунами на фоне сейсмособытия не объявляли. Сведения о пострадавших или разрушениях не приводятся.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Магаданской области.

ФОТО: ТАСС / Алексей Смышляев
