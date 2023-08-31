У пассажирского самолета в Индии во время полета отказал двигатель

В Индии у пассажирского лайнера компании IndiGo во время полета отказал двигатель, пишет Telegram-канал Aviaincident.

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ЧП произошло во вторник, самолет следовал из Калькутты в Бангалор. Пилоты были вынуждены вернуться в место отправления.

Пилотам удалось посадить воздушное судно, никто из летевших проблемным рейсом не пострадал.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о задержке более 40 рейсов в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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