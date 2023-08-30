«Белавиа» перейдет на российскую систему бронирования до 5 сентября
30 августа 202320:03
Белорусская авиакомпания «Белавиа» и «Ростех» пришли к согалшению о переходе на российскую систему бронирования «Леонардо», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что переход состоится 4-5 сентября.
Система «Леонардо» функционирует в более чем пятидесяти российских компаниях, программное обеспечение разработали «Ростех» и «Сирена-Трэвел». Ее задача - защищать персональные данные пассажиров и импортозаменить зарубежные сервисы бронирования.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru