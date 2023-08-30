«Белавиа» перейдет на российскую систему бронирования до 5 сентября

Белорусская авиакомпания «Белавиа» и «Ростех» пришли к согалшению о переходе на российскую систему бронирования «Леонардо», сообщает РИА Новости.

Бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь младенцу

Отмечается, что переход состоится 4-5 сентября.

Система «Леонардо» функционирует в более чем пятидесяти российских компаниях, программное обеспечение разработали «Ростех» и «Сирена-Трэвел». Ее задача - защищать персональные данные пассажиров и импортозаменить зарубежные сервисы бронирования.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакомпанииСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры