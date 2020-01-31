У пассажиров задержанного в Италии лайнера коронавирус не обнаружен

Заражение коронавирусом у пассажиров круизного лайнера Costa Smeralda, который был задержан в Италии, не обнаружено. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянский телеканал Rai News 24.

В число подозреваемых попали двое туристов из Китая. Как сообщается со ссылкой на заявление национального института инфекционных заболеваний Ладзаро Спалланцани в Риме, после исследования анализов был получен отрицательный результат. Однако пока разрешение на выход на берег пассажирам лайнера не было дано.

По данным итальянского телеканала, разрешение выйти на берег пассажиры судна вряд ли получат до утра 31 января.



Ранее в посольстве России в Италии сообщали, что на борту блокированного в итальянском порту круизного лайнера находятся по меньшей мере 67 россиян.