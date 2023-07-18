У Линдси Лохан родился сын

Отец ребенка - 36-летний финансист Credit Suisse Бадер Шаммас. Ребенка назвали Луай, что в переводе с арабского означает «защитник». Малыш появился на свет в дубайском роддоме.

Отмечается, что туда сейчас летит семья американской актрисы, чтобы познакомиться с новорожденным.

