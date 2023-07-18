У Линдси Лохан родился сын
18 июля 202311:21
У голливудской актрисы Линдси Лохан родился сын, сообщает TMZ. Это первый ребенок 37-летней звезды фильма «Дрянные девчонки».
Отец ребенка - 36-летний финансист Credit Suisse Бадер Шаммас. Ребенка назвали Луай, что в переводе с арабского означает «защитник». Малыш появился на свет в дубайском роддоме.
Отмечается, что туда сейчас летит семья американской актрисы, чтобы познакомиться с новорожденным.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru