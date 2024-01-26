Королева Великобритании Камилла рассказала о состоянии мужа после операции
26 января 202422:00
Королева Великобритании Камилла заявила, что её муж, британский король Карл III, пришел в сознание и чувствует себя хорошо после перенесенной операции на простате, в интервью телеканалу Sky News.
Об этом она рассказала после визита в больницу, где сейчас находится ее супруг.
«У него все хорошо, спасибо», - добавила Камилла.
Ранее стало известно, что короля Великобритании Карла III опять госпитализировали, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru