Королева Великобритании Камилла рассказала о состоянии мужа после операции

Королева Великобритании Камилла заявила, что её муж, британский король Карл III, пришел в сознание и чувствует себя хорошо после перенесенной операции на простате, в интервью телеканалу Sky News.

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Об этом она рассказала после визита в больницу, где сейчас находится ее супруг.

«У него все хорошо, спасибо», - добавила Камилла.

Ранее стало известно, что короля Великобритании Карла III опять госпитализировали, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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