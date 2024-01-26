Королева Великобритании Камилла рассказала о состоянии мужа после операции

Об этом она рассказала после визита в больницу, где сейчас находится ее супруг.

«У него все хорошо, спасибо», - добавила Камилла.

Ранее стало известно, что короля Великобритании Карла III опять госпитализировали, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

