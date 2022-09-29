У британцев не хватает денег на оплату телеком-услуг

8 млн домохозяйств в Великобритании столкнулись со сложностями при оплате услуг мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения или подписок на стриминговые сервисы, сообщает The Guardian.

Daily Mail: Жителям Британии ограничат возможное время пользования электроприборами

Как показал опрос, каждая седьмая британская семья сократила расходы на продукты и одежду, чтобы оплачивать услуги связи, а 9% участников исследования признались, что им пришлось отказаться от своих подписок.

При этом с 15% до 29% выросло число граждан, которые с трудом оплачивают свои счета. Это рекордный историю показатель.

Шесть из десяти предприятий Великобритании могут закрыться из-за скачка цен на электроэнергию. Почти половина производителей испытала на себе рост стоимости электроэнергии более чем на 100% за год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетТелевидениеВеликобритания
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