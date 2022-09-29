У британцев не хватает денег на оплату телеком-услуг
8 млн домохозяйств в Великобритании столкнулись со сложностями при оплате услуг мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения или подписок на стриминговые сервисы, сообщает The Guardian.
Как показал опрос, каждая седьмая британская семья сократила расходы на продукты и одежду, чтобы оплачивать услуги связи, а 9% участников исследования признались, что им пришлось отказаться от своих подписок.
При этом с 15% до 29% выросло число граждан, которые с трудом оплачивают свои счета. Это рекордный историю показатель.
Шесть из десяти предприятий Великобритании могут закрыться из-за скачка цен на электроэнергию. Почти половина производителей испытала на себе рост стоимости электроэнергии более чем на 100% за год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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