Daily Mail: Жителям Британии ограничат возможное время пользования электроприборами

В частности, по данным издания, планируется запретить пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00 вечера. Отмечается, что такие меры планируется принять в связи с энергетическим кризисом в стране.

Кроме того, власти страны планируют ограничить работу пабов. Как пишет издание, заведениям разрешат работать до 21 вечера, после чего свет должен быть погашен.

