Daily Mail: Жителям Британии ограничат возможное время пользования электроприборами
Жителям Британии установят определенное время, в которое разрешено пользоваться бытовыми электроприборами. Об этом сообщает Daily Mail.
В частности, по данным издания, планируется запретить пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00 вечера. Отмечается, что такие меры планируется принять в связи с энергетическим кризисом в стране.
Кроме того, власти страны планируют ограничить работу пабов. Как пишет издание, заведениям разрешат работать до 21 вечера, после чего свет должен быть погашен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru