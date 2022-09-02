Daily Mail: Жителям Британии ограничат возможное время пользования электроприборами

Жителям Британии установят определенное время, в которое разрешено пользоваться бытовыми электроприборами. Об этом сообщает Daily Mail.

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В частности, по данным издания, планируется запретить пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00 вечера. Отмечается, что такие меры планируется принять в связи с энергетическим кризисом в стране.

Кроме того, власти страны планируют ограничить работу пабов. Как пишет издание, заведениям разрешат работать до 21 вечера, после чего свет должен быть погашен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Великобритания
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