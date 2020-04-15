У более 600 моряков на авианосце «Шарль де Голль» обнаружен коронавирус
Положительные тесты на коронавирус COVID-2019 получили 668 моряков французского авианосца «Шарль де Голль». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Минобороны страны, прозвучавшее на локальном телевидении.
Всего на корабле находятся 1767 моряков. Анализы на наличие инфекции у них были взяты 14 апреля.
Отмечается, что 31 человек был госпитализирован, один из них помещен в реанимацию.
Как напоминает агентство, власти Франции неделей ранее объявили о срочном возвращении корабля из похода в связи с проявлением у моряков симптомов COVID-2019. Авианосец вернулся на военно-морскую базу в Тулоне.
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