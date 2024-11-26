У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии недалеко от префектуры Исикава, сообщило Главное метеорологическое агентство страны.
Согласно данным, землетрясение произошло в 22:47 по местному времени (15:47 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находился недалеко от западного берега префектуры Исикава.
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О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что 12 человек погибли, четверо числятся пропавшими без вести из-за тропического урагана «Ман-Йи». На ликвидацию последствий бросили все силы, передает «Радиоточка НСН».
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