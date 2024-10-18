У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в регионе Тохоку на северо-востоке Японии. Об этом заявили в национальном метеорологическом управлении.

Подземные толчки произошли у побережья префектуры Иватэ. Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров.

Угрозу цунами из-за стихии не объявляли. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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