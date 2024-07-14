У берегов Турции сгорело туристическое судно
14 июля 202419:44
У берегов турецкого курорта Мармарис произошел пожар на туристическом судне, передает агентство РИА новости.
Пожар на судне начался в 16:00. Пострадали четыре человека, их доставили в местную больницу.
Пассажиры смогли прыгнуть в воду с горящего судна. Их спасла береговая охрана и экипажи находившихся неподалеку яхт.
Ранее в районе турецкого курорта Анталья произошел лесной пожар. Возгорание тушили с воздуха и земли, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru