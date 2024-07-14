У берегов Турции сгорело туристическое судно

У берегов турецкого курорта Мармарис произошел пожар на туристическом судне, передает агентство РИА новости.

Забастовка диспетчеров аэропорта Антальи продолжится до середины июля

Пожар на судне начался в 16:00. Пострадали четыре человека, их доставили в местную больницу.

Пассажиры смогли прыгнуть в воду с горящего судна. Их спасла береговая охрана и экипажи находившихся неподалеку яхт.

Ранее в районе турецкого курорта Анталья произошел лесной пожар. Возгорание тушили с воздуха и земли, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/YorukIsik
ТЕГИ:ТуристыКурортыТурция

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