У берегов Стамбула столкнулись контейнеровоз и танкер
Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берега района Бейликдюзю на западе Стамбула. Об этом сообщает агентство IHA.
ЧП произошло примерно в девяти километрах от побережья. Отмечается, что 130-метровый контейнеровоз Orita врезался в 270-метровый танкер Mia, стоявший на якоре. В результате лопнул балластный танк танкера, загрязненная вода вылилась в море.
При аварии никто не пострадал.
По информации портала MarineTraffic, судно Mia ходит под флагом Гайаны, Orita - Панамы. Контейнеровоз направлялся в Румынию.
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