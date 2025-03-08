У берегов Стамбула столкнулись контейнеровоз и танкер

Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берега района Бейликдюзю на западе Стамбула. Об этом сообщает агентство IHA.

ЧП произошло примерно в девяти километрах от побережья. Отмечается, что 130-метровый контейнеровоз Orita врезался в 270-метровый танкер Mia, стоявший на якоре. В результате лопнул балластный танк танкера, загрязненная вода вылилась в море.

При аварии никто не пострадал.

По информации портала MarineTraffic, судно Mia ходит под флагом Гайаны, Orita - Панамы. Контейнеровоз направлялся в Румынию.

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