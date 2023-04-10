ФСБ задержала трех иностранцев по делу о перевозке 699 кг кокаина в ЕС

По данным спецслужбы, граждане Колумбии и одной из стран ЕС прибыли в РФ для проведения «многоэтапной наркоакции».

«При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 кг кокаина. По оценкам специалистов, оптовая стоимость ... на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Оптовая партия наркотиков была доставлена в Москву и размещена на складе в Подмосковье, арендованном на подставное лицо, сообщает телеканал «360». В дальнейшем кокаин планировали отправить в одну из европейских стран, при этом часть наркотиков намеревались сбыть в России. Иностранцы должны были получить в Москве партию наркотиков, переупаковать их и перевезти через пункты пропуска на границе.

Правоохранители возбудили против наркодилеров уголовное дело и заключили их под стражу. Иностранцам может грозить до 20 лет лишения свободы, отмечает РЕН ТВ.

