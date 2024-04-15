У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,5
Подземные толчки зафиксированы у побережья Папуа - Новой Гвинеи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 100 километрах от города Кимбе, население которого составляет более 18 тысяч человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине около 50 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях нет. Власти не объявляли угрозу цунами.
Накануне землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Сахалинской области. Эпицентр располагался в 82 километрах к югу от села Головнино, отмечает «Радиоточка НСН».
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