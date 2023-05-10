У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,6
10 мая 202320:08
У побережья Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, произошло землетрясение магнитудой 7,6. Об этом сообщает служба USGS.
Землетрясение произошло в 619 км к югу от столицы государства. Отмечается, что очаг залегал на глубине 210 километров.
Сообщений о разрушениях не поступало.
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10 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru