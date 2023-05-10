У берегов королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,6

У побережья Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, произошло землетрясение магнитудой 7,6. Об этом сообщает служба USGS.

Землетрясение произошло в 619 км к югу от столицы государства. Отмечается, что очаг залегал на глубине 210 километров.

Сообщений о разрушениях не поступало.

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ФОТО: НСН
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