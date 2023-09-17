У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,6
17 сентября 202316:57
К западу от побережья Канады зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 228 километрах от города Порт-Макнейлл.
Угрозы цунами нет. Сообщений о пострадавших не поступало.
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,6 тысячи. В провинции Аль-Хауз погибли почти 1,6 тысячи человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru