У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,6

К западу от побережья Канады зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 228 километрах от города Порт-Макнейлл.

Угрозы цунами нет. Сообщений о пострадавших не поступало.

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,6 тысячи. В провинции Аль-Хауз погибли почти 1,6 тысячи человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКанада

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