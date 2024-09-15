У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов Индонезии в регионе Северная Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщило на своем сайте республиканское сейсмологическое и метеорологическое агентство.

На юге Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Подземные толчки произошли в 16:37 по местному времени. Очаг находился на глубине 10 километров.

Угрозы цунами не объявлялось. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, заявили в ведомстве.

Накануне землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Японии. Эпицентр находился в 200 км юго-восточнее города Кагосима на острове Кюсю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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