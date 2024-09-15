У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3
15 сентября 202414:28
У берегов Индонезии в регионе Северная Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщило на своем сайте республиканское сейсмологическое и метеорологическое агентство.
Подземные толчки произошли в 16:37 по местному времени. Очаг находился на глубине 10 километров.
Угрозы цунами не объявлялось. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, заявили в ведомстве.
Накануне землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Японии. Эпицентр находился в 200 км юго-восточнее города Кагосима на острове Кюсю, передает «Радиоточка НСН».
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- У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru