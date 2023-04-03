У берегов Индонезии произошло землетрясение
3 апреля 202318:27
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщают сейсмологи.
Землетрясение зафиксировано 17.59 по московскому времени в 60 километрах к юго-западу от города Падангсидемпуан. Очаг залегал на глубине 90 километров.
Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru