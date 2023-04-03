У берегов Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщают сейсмологи.

Еще пять землетрясений магнитудой до 4,6 зарегистрировали на Камчатке

Землетрясение зафиксировано 17.59 по московскому времени в 60 километрах к юго-западу от города Падангсидемпуан. Очаг залегал на глубине 90 километров.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИндонезия

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