У берегов йеменского города Ходейда произошел взрыв

У берегов йеменского города Ходейда произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Хуситы атаковали следовавший в КНР танкер в Красном море

Он случился на значительном удалении от судна, которое двигалось у побережья Йемена – в 48 морских милях к юго-западу от Ходейды

Ранее хуситы заявили об атаке на шесть коммерческих судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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