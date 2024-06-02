У берегов йеменского города Ходейда произошел взрыв
2 июня 202403:01
У берегов йеменского города Ходейда произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
Он случился на значительном удалении от судна, которое двигалось у побережья Йемена – в 48 морских милях к юго-западу от Ходейды
Ранее хуситы заявили об атаке на шесть коммерческих судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru