У берегов Йемена затонуло торговое судно

В районе последнего известного местоположения судна найдены обломки и разлив нефти, что говорит о его возможном затоплении. Tutor под либерийским флагом принадлежало греческой компании и следовало в Индию.

Судно получило повреждения в машинном отделении после атаки недалеко от порта Ходейда. Капитан сообщил о пробоине в корпусе после нападения неизвестных на маломерном судне, за которым последовал удар из воздуха.

Ранее хуситы атаковали эсминец США и два корабля в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

