У берегов Йемена затонуло торговое судно

У берегов Йемена в акватории Красного моря затонуло грузовое судно, подвергшееся нападению 12 июня, сообщает Ura.ru.

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В районе последнего известного местоположения судна найдены обломки и разлив нефти, что говорит о его возможном затоплении. Tutor под либерийским флагом принадлежало греческой компании и следовало в Индию.

Судно получило повреждения в машинном отделении после атаки недалеко от порта Ходейда. Капитан сообщил о пробоине в корпусе после нападения неизвестных на маломерном судне, за которым последовал удар из воздуха.

Ранее хуситы атаковали эсминец США и два корабля в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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