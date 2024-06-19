У берегов Йемена затонуло торговое судно
У берегов Йемена в акватории Красного моря затонуло грузовое судно, подвергшееся нападению 12 июня, сообщает Ura.ru.
В районе последнего известного местоположения судна найдены обломки и разлив нефти, что говорит о его возможном затоплении. Tutor под либерийским флагом принадлежало греческой компании и следовало в Индию.
Судно получило повреждения в машинном отделении после атаки недалеко от порта Ходейда. Капитан сообщил о пробоине в корпусе после нападения неизвестных на маломерном судне, за которым последовал удар из воздуха.
Ранее хуситы атаковали эсминец США и два корабля в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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