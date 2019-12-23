У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,8
23 декабря 201921:45
Геологическая служба США сообщила о землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Гватемалы. Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечается, эпицентр подземных толчков находился в 100 км к юго-западу от муниципалитета Окос. Очаг располагался на глубине 10 км.
Толчки были зафиксированы около 16.00 часов (около 19.00 мск). Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
В конце ноября произошло землетрясение магнитудой 6,4 в Албании. В результате природного явления 14 человек погибли, около 600 человек пострадали.
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ФОТО: pixabay.com