У берегов Филиппин произошло новое мощное землетрясение
4 декабря 202300:01
Неподалеку от побережья Филиппин произошло новое землетрясение, сообщает ТАСС.
Его магнитуда составила 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 44 км к востоку от города Таго.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сейсмологи объявили угрозу цунами около Филиппин. В регионе зафиксировали сразу три землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru