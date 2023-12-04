У берегов Филиппин произошло новое мощное землетрясение

Неподалеку от побережья Филиппин произошло новое землетрясение, сообщает ТАСС.

В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7

Его магнитуда составила 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 44 км к востоку от города Таго.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сейсмологи объявили угрозу цунами около Филиппин. В регионе зафиксировали сразу три землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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