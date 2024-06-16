У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение зафиксировано в 14:47 по времени UTC (17:47 по Москве). Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке. Эпицентр находился в 87 километрах от Усть-Камчатска, отмечает «Радиоточка НСН».

