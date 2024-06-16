У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0
16 июня 202418:28
Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксированы в воскресенье у берегов Перу. Об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).
Землетрясение зафиксировано в 14:47 по времени UTC (17:47 по Москве). Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке. Эпицентр находился в 87 километрах от Усть-Камчатска, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru