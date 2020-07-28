У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5,5 у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что эпицентр природного явления находился в 26 км к югу от поселения Санд-Пойнт, где проживают более тысячи человек. Очаг располагался на глубине 44 км.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в понедельник Геологическая служба США сообщала о землетрясении на Филиппинах.



