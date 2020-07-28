У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5
27 июля 202023:59
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5,5 у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что эпицентр природного явления находился в 26 км к югу от поселения Санд-Пойнт, где проживают более тысячи человек. Очаг располагался на глубине 44 км.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в понедельник Геологическая служба США сообщала о землетрясении на Филиппинах.
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27 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru