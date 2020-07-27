Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Филиппинах
27 июля 202021:59
Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости.
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27 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru