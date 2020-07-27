Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Филиппинах

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФилиппиныЗемлетрясение
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