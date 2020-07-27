Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Филиппинах

Вьетнам объявил о появлении более агрессивного типа коронавируса Власти эвакуируют туристов из Дананга и прекращают сообщение с этим курортным городом ВОЗ: темпы пандемии ускоряются Ученые: мутации усиливают заразность коронавируса до 8 раз