На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа

Вулкан Килауэа в американском штате Гавайи снова начал извергаться, сообщила геологическая служба США (USGS).

Сейсмическая активность вулкана началась еще 23 декабря в 15.00 по Москве.

В заявлении геологической службы указано, что извержение началось в кальдер Халемаумау и вершины в Национальном парке вулканов Гавайев.

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Также уточняется, из-за повышения уровня опасности вулкана повышается и его авиационный цветовой код с желтого до красного, поскольку сейчас оценивается извержение и связанные с ним опасности.

Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. В традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: ТАСС
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