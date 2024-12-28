На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа

Также уточняется, из-за повышения уровня опасности вулкана повышается и его авиационный цветовой код с желтого до красного, поскольку сейчас оценивается извержение и связанные с ним опасности.

Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. В традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





