На границе России и Казахстана скопилось около 280 фур
Около 300 грузовых автомобилей скопились на пункте пропуска «Курмангазы» на границе Казахстана и России на фоне завершения ремонта на трассе Атырау-Астрахань. Об этом заявили в пресс-службе комитета государственных доходов минфина республики.
Отмечается, что на границе возникла очередь из почти 280 фур, все они следуют в РФ.
По данным комитета, после окончания ремонта дороги поток транспорта резко вырос до 250-300 авто в сутки. При этом пропускная способность пункта «Курмангазы» составляет лишь 200 автомобилей.
Ведомство пообещало совместно с Пограничной службой приложить все усилия, чтобы минимизировать задержки транспорта и решить проблему.
Между тем Казахстан решил запретить ввоз пшеницы из государств Евразийского экономического союза, в том числе России, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru