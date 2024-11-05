На границе России и Казахстана скопилось около 280 фур

Около 300 грузовых автомобилей скопились на пункте пропуска «Курмангазы» на границе Казахстана и России на фоне завершения ремонта на трассе Атырау-Астрахань. Об этом заявили в пресс-службе комитета государственных доходов минфина республики.

Отмечается, что на границе возникла очередь из почти 280 фур, все они следуют в РФ.

По данным комитета, после окончания ремонта дороги поток транспорта резко вырос до 250-300 авто в сутки. При этом пропускная способность пункта «Курмангазы» составляет лишь 200 автомобилей.

Ведомство пообещало совместно с Пограничной службой приложить все усилия, чтобы минимизировать задержки транспорта и решить проблему.

Между тем Казахстан решил запретить ввоз пшеницы из государств Евразийского экономического союза, в том числе России, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке, пишет RT.

