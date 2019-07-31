Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Аккаунт российского посольства в Сирии был заблокирован в Twitter. Об этом сообщается в сервисе микроблогов российское посольство в ЮАР.
В дипмиссии отметили, что блокировка произошла из-за сообщения с критикой в адрес организации «Белые каски». В посольстве назвали такой шаг «полицией мысли».
Позже российский МИД потребовал от Twitter разблокировки страницы, назвав этот шаг цензурой и нарушением свободы слова, отмечает РИА ФАН. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что блокировка произошла без объяснения причин, пишет RT.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя выступил с критикой в адрес Запада за сокрытие информации о жертвах в сирийской провинции Идлиб. Также он заявил о попытках Запада сохранить террористическое присутствие в регионе.
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