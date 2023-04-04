Twitter сменил логотип на символ криптовалюты Dogecoin
Социальная сеть Twitter (заблокирована на территории РФ) сменила привычный логотип синей птички, сообщают СМИ.
Новым логотипом социальной сети стал символ криптовалюты Dogecoin. Владелец Twitter Илон Маск пока не комментировал обновление.
Временные ли это изменения или они внесены на постоянной основе не уточняется.
После смены логотипа соцсети котировки Dogecoin растут почти на 30%. Илон Маск неоднократно положительно высказывался о криптовалюте.
Китайская социальная сеть TikTok ограничила время просмотра контента несовершеннолетним пользователям. Им предоставили всего лишь 60 минут, передает «Радиоточка НСН»
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