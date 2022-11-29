Twitter отказался от борьбы с дезинформацией по COVID-19

Социальная сеть Twitter отказывается от политики по борьбе с дезинформацией по теме COVID-19. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в разделе правил соцсети.

Во время пандемии социальная сеть разработала обширный свод правил, направленных на запрет ложной информации о вирусе и вакцинах.