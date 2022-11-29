Twitter отказался от борьбы с дезинформацией по COVID-19
Социальная сеть Twitter отказывается от политики по борьбе с дезинформацией по теме COVID-19. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в разделе правил соцсети.
Во время пандемии социальная сеть разработала обширный свод правил, направленных на запрет ложной информации о вирусе и вакцинах.
Американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск также объявил, что восстановит заблокированные аккаунты.
Такое решение он принял после проведенного им опроса, большая часть участников которого выступила за «амнистию» страниц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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