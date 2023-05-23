Нижегородский губернатор: Прогнозов по выписке Прилепина нет
Прогнозов по выписке пострадавшего при покушении писателя Захара Прилепина пока нет. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Он [Прилепин] бодр настолько, насколько это возможно ... Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть», — цитирует главу региона РИА Новости.
Никитин подчеркнул, что ситуация под контролем, «врачи справляются».
Ранее пресс-служба Прилепина сообщила, что состояние писателя стабильно, специалисты проводят реабилитационные мероприятия, пишет РИА ФАН.
Покушение на Прилепина было совершено 6 мая, автомобиль писателя подорвался на противотанковой мине в Нижегородской области, напоминает Ura.ru. Пострадавшего госпитализировали, Прилепин уже перенес несколько операций. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru