Нижегородский губернатор: Прогнозов по выписке Прилепина нет

«Он [Прилепин] бодр настолько, насколько это возможно ... Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть», — цитирует главу региона РИА Новости.

Никитин подчеркнул, что ситуация под контролем, «врачи справляются».

Ранее пресс-служба Прилепина сообщила, что состояние писателя стабильно, специалисты проводят реабилитационные мероприятия, пишет РИА ФАН.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая, автомобиль писателя подорвался на противотанковой мине в Нижегородской области, напоминает Ura.ru. Пострадавшего госпитализировали, Прилепин уже перенес несколько операций. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте.

