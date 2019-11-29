Туск сравнил своё пребывание на посту главы Евросовета с триллером Хичкока
Дональд Туск официально сложил с себя полномочия главы Евросовета. Как сообщает Euronews, он передал их своему преемнику, бывшему премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю.
Говоря о пятилетнем пребывании в должности главы Евросовета, он отметил, что не предполагал вначале, что «сценарий этого срока будет написан самим Альфредом Хичкоком». По его словам, именно тогда Европу охватили различные кризисы, с которыми надо было бороться. Также Туск пожелал удачи своему преемнику и выразил уверенность, что тот приложит все силы, чтобы сохранить единство Европы.
Напомним, в течение пяти лет на посту главы Европейского совета Дональд Туск придерживался антироссийской позиции и поддерживал санкции в отношении Москвы. Кроме того, он одобрял политику экс-президента Украины Петра Порошенко.
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