Тушившим леса в Калифорнии пожарным предложили уволиться

Американские власти разослали пожарным, которые принимали участие в тушении лесных пожаров в Калифорнии, электронные письма с предложением уволиться по собственному желанию перед началом сокращений, сообщает The Washington Post.

Более 30 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за нового лесного пожара

По данным издания, такие письма получили и другие федеральные служащие, что вызвало тревогу в данных кругах. Масштабные сокращения намечены на конец сентября.

Сокращение пожарных ограничит способность реагировать на пожары, поскольку изменение климата приводит к удлинению пожароопасных сезонов.

Ранее в Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге, что способствовало распространению бушующих лесных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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