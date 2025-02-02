Тушившим леса в Калифорнии пожарным предложили уволиться

По данным издания, такие письма получили и другие федеральные служащие, что вызвало тревогу в данных кругах. Масштабные сокращения намечены на конец сентября.

Сокращение пожарных ограничит способность реагировать на пожары, поскольку изменение климата приводит к удлинению пожароопасных сезонов.

Ранее в Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге, что способствовало распространению бушующих лесных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

