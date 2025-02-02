Тушившим леса в Калифорнии пожарным предложили уволиться
Американские власти разослали пожарным, которые принимали участие в тушении лесных пожаров в Калифорнии, электронные письма с предложением уволиться по собственному желанию перед началом сокращений, сообщает The Washington Post.
По данным издания, такие письма получили и другие федеральные служащие, что вызвало тревогу в данных кругах. Масштабные сокращения намечены на конец сентября.
Сокращение пожарных ограничит способность реагировать на пожары, поскольку изменение климата приводит к удлинению пожароопасных сезонов.
Ранее в Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге, что способствовало распространению бушующих лесных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru