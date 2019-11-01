Лавров назвал лидера ИГ аль-Багдади «порождением США»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади, о ликвидации которого сообщили в Пентагоне, порождением США. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, министр также отметил, что уничтожение главаря террористов пока не подтверждено российскими военными. По словам Лаврова, пока Россия не смогла подтвердить ряд фактов, представленных США.
Накануне Пентагон обнародовал видео захвата главаря ИГ. По словам командующего Центральным командованием ВС США генерала Кеннет Маккензи, американский спецназ обнаружил аль-Багдади, прячущимся в тоннеле. Отмечалось, что главарь террористов подорвал себя сам, вместе с ним погибли двое находившихся с ним детей.
О ликвидации аль-Багдади стало известно 27 октября. Уничтожение террориста было проведено в рамках операции вооруженных сил США на северо-востоке Сирии.
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