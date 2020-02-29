Турция заявила о ликвидации 56 сирийских военных

В Минобороны Турции заявили, что турецкие военные ликвидировали 56 служащих армии сирийского правительства. Об этом сообщает Интерфакс.


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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ТурцияСирия