Турция заявила о ликвидации 56 сирийских военных
29 февраля 202000:55
В Минобороны Турции заявили, что турецкие военные ликвидировали 56 служащих армии сирийского правительства. Об этом сообщает Интерфакс.
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