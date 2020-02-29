Турция заявила о ликвидации 56 сирийских военных

Итоги недели. Согласована дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Встреча президентов России и Турции возможна в ближайшее время на фоне роста напряженности между странами Россия вводит ограничения на авиасообщение с рядом стран из-за коронавируса COVID-2019 стал причиной затяжного падения мировой экономики