Турция запретила полеты некоторых российских самолетов

Турция запретила пролет через воздушное пространство страны для некоторых российских самолетов, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную и источники в авиакомпаниях.

Airbus обеспокоена безопасностью полетов своих самолетов в РФ

Анкара запретила полеты на самолетах с двойной регистрацией с 1 ноября. По словам экспертов, из-за требования облетать Турцию продолжительность рейсов, например, в Египет увеличилась на 20–30 минут, однако на стоимости полета это не отразилось.

Сегодня среднее время полета из России в Египет составляет 5 часов 5 минут.

Ранее Китай закрыл свое воздушное пространство для самолётов Boeing и Airbus российских авиакомпаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияАвиацияСамолет
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