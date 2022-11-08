Турция запретила полеты некоторых российских самолетов
Турция запретила пролет через воздушное пространство страны для некоторых российских самолетов, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную и источники в авиакомпаниях.
Анкара запретила полеты на самолетах с двойной регистрацией с 1 ноября. По словам экспертов, из-за требования облетать Турцию продолжительность рейсов, например, в Египет увеличилась на 20–30 минут, однако на стоимости полета это не отразилось.
Сегодня среднее время полета из России в Египет составляет 5 часов 5 минут.
Ранее Китай закрыл свое воздушное пространство для самолётов Boeing и Airbus российских авиакомпаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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